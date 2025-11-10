Взрыв произошел в многоэтажке Волгограда, есть пострадавший

В Волгограде в квартире многоэтажного дома произошел взрыв, предположительно, газа. Инцидент случился на улице Маршала Еременко. Об этом стало известно в понедельник, 10 ноября.
В результате происшествия пострадал как минимум один человек, а в соседних квартирах выбило стекла. Из окна квартиры, где произошел взрыв, идет дым.
Очевидцы сообщили, что слышали стуки в соседней квартире перед громким звуком. По предварительной информации, перед взрывом мог произойти конфликт между супругами, проживающими в квартире. Из задымленного помещения медики вынесли одного пострадавшего мужчину, его состояние пока неизвестно. На месте работают экстренные службы, передает Telegram-канал Shot.
Накануне в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. По словам очевидцев, одну из жительниц выбросило взрывной волной из окна. В результате происшествия пострадали несколько человек.