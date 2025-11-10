Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв произошел в многоэтажке Волгограда, есть пострадавший

В Волгограде в квартире многоэтажного дома произошел взрыв, предположительно, газа. Инцидент случился на улице Маршала Еременко. Об этом стало известно в понедельник, 10 ноября.

В Волгограде в квартире многоэтажного дома произошел взрыв, предположительно, газа. Инцидент случился на улице Маршала Еременко. Об этом стало известно в понедельник, 10 ноября.

В результате происшествия пострадал как минимум один человек, а в соседних квартирах выбило стекла. Из окна квартиры, где произошел взрыв, идет дым.

Очевидцы сообщили, что слышали стуки в соседней квартире перед громким звуком. По предварительной информации, перед взрывом мог произойти конфликт между супругами, проживающими в квартире. Из задымленного помещения медики вынесли одного пострадавшего мужчину, его состояние пока неизвестно. На месте работают экстренные службы, передает Telegram-канал Shot.

Накануне в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. По словам очевидцев, одну из жительниц выбросило взрывной волной из окна. В результате происшествия пострадали несколько человек.