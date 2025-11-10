Взрыв произошел в многоэтажке Волгограда, есть пострадавший

Очевидцы сообщили, что слышали стуки в соседней квартире перед громким звуком. По предварительной информации, перед взрывом мог произойти конфликт между супругами, проживающими в квартире. Из задымленного помещения медики вынесли одного пострадавшего мужчину, его состояние пока неизвестно. На месте работают экстренные службы, передает Telegram-канал Shot.