Из-за столкновения поездов у Братиславы госпитализировали 11 человек

По данным Словацкого телевидения и радио (STVR), 11 пассажиров поездов, столкнувшихся под Братиславой, были госпитализированы. Лёгкие ранения получили десятки человек.

Источник: Life.ru

При столкновении поездов на участке Пезинок — Братислава обошлось без погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

Ранее в Словакии назвали причину столкновения поездов у Братиславы. Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из составов на красный. Напомним, в воскресенье рядом со столицей Словакии столкнулись два поезда. К месту ЧП были немедленно направлены экстренные службы. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.

