Из-за столкновения поездов у Братиславы госпитализировали 11 человек

Ранее в Словакии назвали причину столкновения поездов у Братиславы. Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из составов на красный. Напомним, в воскресенье рядом со столицей Словакии столкнулись два поезда. К месту ЧП были немедленно направлены экстренные службы. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.