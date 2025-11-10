Волгоградцев ночью разбудил взрыв в многоэтажке

Около полуночи 9 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда прогремел взрыв в доме № 118 по улице Маршала Еременко. Громкий звук напугал местных жителей, а из-за сильной ударной волны у некоторых повылетали стекла. Информацию о ЧП подтвердили в ГУ МЧС региона.