В Самарской области произошло ДТП с микроавтобусом, семь человек пострадали

«Поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и микроавтобуса “газель” (заказной, следовал по маршруту село Максимовка — Самара) на 6-м километре автодороги “Белозерки — Черновский — Николаевка” в районе населённого пункта Черноречье муниципального района Волжский. В результате ДТП погибших нет, пострадало семь человек, из них пять человек находятся на осмотре в медучреждении», — сказано в заявлении ведомства.