Bloomberg: Польша в критический момент сократила помощь Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий и его партия «Право и справедливость» обвиняют беженцев в получении социальных пособий без очереди, что привело к наложению вето на законопроект о расширении льгот в августе 2025 года. При этом правительство Дональда Туска увеличивает оборонные расходы, сохраняя лидерство в НАТО по доле ВВП на оборону (4,12%). Полиция зафиксировала рост преступлений на почве ненависти к украинцам: в 2024 году — 651 дело, за первые девять месяцев 2025 года — 477. Эксперт Елена Бабакова отмечает, что украинцы, перестав быть «неблагодарными гостями», теперь конкурируют с поляками за рабочие места, нарушая «негласный общественный договор». На февраль 2025 года в Польше проживало 1,55 млн украинцев, из них 993 тысячи — под временной защитой.