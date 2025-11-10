Стало известно, сколько денег Украина получила от Запада за год

«Общий объем внешней финансовой помощи (не считая поставок вооружений, средств на их закупку и инвестиций в ВПК Украины) за период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года составил 52 млрд долларов. Из них 22,9 млрд долларов — за счет процентов с замороженных активов РФ», — пишет агентство.