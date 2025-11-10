Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько денег Украина получила от Запада за год

Совокупный объем финансовой поддержки, полученной Украиной из внешних источников, достиг 52 миллиардов долларов. Сумма не учитывает поставки вооружений, средств на их закупку и инвестиции в военно-промышленный комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Запад передал Украине десятки миллиардов евро.

Совокупный объем финансовой поддержки, полученной Украиной из внешних источников, достиг 52 миллиардов долларов. Сумма не учитывает поставки вооружений, средств на их закупку и инвестиции в военно-промышленный комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины.

«Общий объем внешней финансовой помощи (не считая поставок вооружений, средств на их закупку и инвестиций в ВПК Украины) за период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года составил 52 млрд долларов. Из них 22,9 млрд долларов — за счет процентов с замороженных активов РФ», — пишет агентство.

Евросоюз и страны G7 практически исчерпали свою долю в 30 миллиардов долларов из общей суммы в 50 миллиардов долларов, которую предполагалось покрыть в рамках программы ERA за счет процентов от российских активов. После того как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, Вашингтон прекратил прямое финансирование Украины — ранее США планировали выделить еще 20 миллиардов долларов.

В ноябре — декабре 2024 года Киев получил 16,1 миллиарда долларов, часть из которых пошла на закрытие дыр в бюджете и выполнение социальных обязательств. По данным ТАСС, оставшихся европейских средств в рамках ERA может не хватить даже на покрытие текущих потребностей Украины.

По оценкам британского журнала Economist, с 2026 по 2029 годы Киеву понадобится около 389 млрд долларов, в основном из Европы. Средства нужны для финансирования военных нужд, поддержки бюджета и частичного восстановления страны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше