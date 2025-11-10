Фицо созывает экстренное заседание правительства из-за столкновения поездов

Напомним, что в воскресенье вечером рядом со столицей Словакии произошло столкновение двух пассажирских поездов. На место происшествия немедленно были направлены экстренные службы. Инцидент случился при выезде из города Пезинок, расположенного в 20 км от Братиславы. Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из составов на красный. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.