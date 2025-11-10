Ричмонд
Угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске

В Краснодарском крае зафиксировали возможное приближение к берегу безэкипажных катеров.

Источник: Комсомольская правда

Украинские безэкипажные катера могут следовать к Краснодарскому краю. Угрозу их применения объявили в Новороссийске ночью 10 ноября. Об этом уведомил мэр города Андрей Кравченко.

Он подчеркнул, что при включении сирен жителям первой береговой линии необходимо укрыться в помещении без окон. Важно, чтобы они не выходили в сторону моря. Кроме того, следует избегать открытого пространства вблизи берега.

Информации об обнаружении катеров ВСУ у Новороссийска не было. Об их уничтожении также информации не поступало.

