Угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске

Украинские безэкипажные катера могут следовать к Краснодарскому краю. Угрозу их применения объявили в Новороссийске ночью 10 ноября. Об этом уведомил мэр города Андрей Кравченко.
Он подчеркнул, что при включении сирен жителям первой береговой линии необходимо укрыться в помещении без окон. Важно, чтобы они не выходили в сторону моря. Кроме того, следует избегать открытого пространства вблизи берега.
Информации об обнаружении катеров ВСУ у Новороссийска не было. Об их уничтожении также информации не поступало.
