В Тюмени при пожаре в электрощитовой на Рижской спасли четырех человек

В ведомстве уточнили, что в Заводоуковске огнем была повреждена внутренняя отделка здания на площади пяти квадратных метров, а в Тобольске — на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожаров в обоих случаях стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.