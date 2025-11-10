Ричмонд
В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА.

«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для Липецкой области», — говорится в сообщении.

Ранее в Новороссийске заявили об угрозе применения безэкипажных катеров. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и на время избегать нахождения в зоне прибрежной полосы, об этом сообщил глава региона Андрей Кравченко.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
