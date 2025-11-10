В США поддержали требования России по мирным переговорам на Украине

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, достижение урегулирования ситуации на Украине невозможно без принятия во внимание интересов Российской Федерации. Министр подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма для России считается решенным: население полуострова воспользовалось правом на самоопределение еще в марте 2014 года в ходе референдума, передает RT. Кроме того, Лавров указал на то, что западные страны не скрывают своей подготовки к возможному масштабному военному конфликту в Европе.