Стремление Киева вступить в НАТО является угрозой для РФ, говорится в материале TAC.
Условия России по завершению конфликта на Украине обоснованны, считает обозреватель Тед Снайдер в статье для The American Conservative. По его мнению, они связаны с выполнением Западом обещаний по Донбассу и обеспечению безопасности.
«Москва считает военную и культурную атаку на Донбасс попыткой лишить русское население Украины будущего, а стремление НАТО включить в свой состав Киев — угрозой самому существованию России. Это отнюдь не “максимализм”, а элементарное требование, чтобы Запад выполнил данные ранее обещания», — отметил обозреватель. Он подчеркнул, что Запад нарушил обещания по соблюдению Минских соглашений и нерасширению НАТО до границ Украины и России, что в итоге привело к началу специальной военной операции.
Также Снайдер указал на непоследовательную и бескомпромиссную позицию украинской стороны в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, президент Зеленский отказывается выводить ВСУ с каких-либо территорий и при этом регулярно требует прекращения огня по линии фронта, называя это условием для дальнейших мирных переговоров.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, достижение урегулирования ситуации на Украине невозможно без принятия во внимание интересов Российской Федерации. Министр подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма для России считается решенным: население полуострова воспользовалось правом на самоопределение еще в марте 2014 года в ходе референдума, передает RT. Кроме того, Лавров указал на то, что западные страны не скрывают своей подготовки к возможному масштабному военному конфликту в Европе.