STVR: из-за столкновения поездов в Словакии госпитализировали 11 человек

В Словакии не исключили, что один из поездов мог проехать на «красный».

Источник: Аргументы и факты

Десятки человек получили травмы в результате столкновения поездов в Словакии, информирует STVR.

В материале сказано, что 11 человек госпитализированы, остальные получил лёгкие ранения. Жертвы отсутствуют.

«Погибших при столкновении поездов между Пезинком и Братиславой нет. Об этом на месте аварии сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток. После происшествия в Братиславе были госпитализированы 11 пострадавших, лёгкие ранения получили десятки человек», — говорится в публикации.

Напомним, инцидент случился неподалёку от Братиславы. В поездах находились студенты, которые ехали в столицу Словакии.

Правоохранители рассказали, что «столкновение поездов не было лобовым», в результате удара поезда не сошли с рельсов.

Гендиректор «Железных дорог Словакии» Иван Беднарик не исключил, что один из поездов мог проехать на «красный».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в понедельник проведёт заседание кабмина из-за столкновения поездов.

Ранее сообщалось, что в населённом пункте Садалмаш в Словакии столкнулись два поезда, травмы получили свыше 100 человек.

