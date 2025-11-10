STVR: из-за столкновения поездов в Словакии госпитализировали 11 человек

Десятки человек получили травмы в результате столкновения поездов в Словакии, информирует STVR.
В материале сказано, что 11 человек госпитализированы, остальные получил лёгкие ранения. Жертвы отсутствуют.
«Погибших при столкновении поездов между Пезинком и Братиславой нет. Об этом на месте аварии сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток. После происшествия в Братиславе были госпитализированы 11 пострадавших, лёгкие ранения получили десятки человек», — говорится в публикации.
Напомним, инцидент случился неподалёку от Братиславы. В поездах находились студенты, которые ехали в столицу Словакии.
Правоохранители рассказали, что «столкновение поездов не было лобовым», в результате удара поезда не сошли с рельсов.
Гендиректор «Железных дорог Словакии» Иван Беднарик не исключил, что один из поездов мог проехать на «красный».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в понедельник проведёт заседание кабмина из-за столкновения поездов.
Ранее сообщалось, что в населённом пункте Садалмаш в Словакии столкнулись два поезда, травмы получили свыше 100 человек.