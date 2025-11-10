Зеленский похвастался, что не боится Трампа

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 17−18 октября продлилась более двух часов. По итогам переговоров лидеры не раскрыли их детали, но Зеленский отметил «позитивные сигналы». На встрече обсуждались вопросы урегулирования российско-украинского конфликта, при этом стороны договорились не говорить о ракетных комплексах Tomahawk.