Зеленский похвастался, что не боится Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывает страха перед президентом США Дональдом Трампом, в отличие от других западных лидеров. Он также опроверг сообщения о нестабильности на их последней встрече в Вашингтоне.

Зеленский заявил о хороших взаимоотношениях с Трампом.

«Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?» — сказал Зеленский в интервью The Guardian.

Зеленский охарактеризовал свои отношения с Трампом как «нормальные», «деловые» и «конструктивные». Он отметил, что считает США стратегическим партнером на долгие годы.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 17−18 октября продлилась более двух часов. По итогам переговоров лидеры не раскрыли их детали, но Зеленский отметил «позитивные сигналы». На встрече обсуждались вопросы урегулирования российско-украинского конфликта, при этом стороны договорились не говорить о ракетных комплексах Tomahawk.

