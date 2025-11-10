Школам Актау пригрозили массовыми терактами: что говорят в полиции и акимате

Такие провокационные сообщения с непроверенной и ложной информацией периодически появляются в Интернете. Они часто являются фейками и направлены на создание паники. Правоохранительные органы напоминают об ответственности за распространение ложной информации. Лица, распространяющие заведомо ложные сведения, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Граждан просят воздерживаться от репостов непроверенных сообщений и не способствовать распространению паники.