Школам Актау пригрозили массовыми терактами: что говорят в полиции и акимате

В областном департаменте полиции граждан попросили не поддаваться панике и подчеркнули, что реальной угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ нет. Полицейские проводят проверки при появлении подобных сообщений, но обычно угроза не подтверждается.
Такие провокационные сообщения с непроверенной и ложной информацией периодически появляются в Интернете. Они часто являются фейками и направлены на создание паники. Правоохранительные органы напоминают об ответственности за распространение ложной информации. Лица, распространяющие заведомо ложные сведения, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Граждан просят воздерживаться от репостов непроверенных сообщений и не способствовать распространению паники.
Спецслужбы проверили все школы, упомянутые в рассылке, и признали их безопасными. Городской отдел образования сообщил, что 10 ноября занятия во всех школах Актау будут проходить в обычном формате по расписанию.