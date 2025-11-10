Ричмонд
Школам Актау пригрозили массовыми терактами: что говорят в полиции и акимате

Неизвестные распространили в Сети сообщения с угрозами о готовящихся терактах в школах города Актау. В полиции заявили, что проверили учебные заведения, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

В областном департаменте полиции граждан попросили не поддаваться панике и подчеркнули, что реальной угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ нет. Полицейские проводят проверки при появлении подобных сообщений, но обычно угроза не подтверждается.

Такие провокационные сообщения с непроверенной и ложной информацией периодически появляются в Интернете. Они часто являются фейками и направлены на создание паники. Правоохранительные органы напоминают об ответственности за распространение ложной информации. Лица, распространяющие заведомо ложные сведения, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Граждан просят воздерживаться от репостов непроверенных сообщений и не способствовать распространению паники.

Спецслужбы проверили все школы, упомянутые в рассылке, и признали их безопасными. Городской отдел образования сообщил, что 10 ноября занятия во всех школах Актау будут проходить в обычном формате по расписанию.