Figaro: из дома французского депутата Жеро Верни украли часы, деньги и сейф

Неизвестные лица проникли в дом депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жеро Верни и забрали с собой часы, деньги и сейф, в момент ограбления в жилище находилась супруга политика, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.
«Четверо мужчин в масках и перчатках проникли в дом, что вызвало шок у его жены, которая в момент взлома находилась в доме одна…» — уточнили журналисты.
Преступление было совершено вечером 8 ноября. Грабители сильно толкнули супругу депутата. В публикации отмечается, что злоумышленники тщательно спланировали нападение. Рядом с домом их ожидал автомобиль, с помощью которого они скрылись с места преступления.
Полицейские, которые прибыли к дому, сняли отпечатки пальцев. Правоохранительные органы пока не исключают ни одну из версий относительно мотивов преступников.
Напомним, 19 октября в Париже было совершено ограбление Лувра. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро. В рамках расследования этого дела полиция задержала несколько человек. Некоторые подозреваемые были схвачены при попытке покинуть Францию.