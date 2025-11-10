Figaro: из дома французского депутата Жеро Верни украли часы, деньги и сейф

Неизвестные лица проникли в дом депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жеро Верни и забрали с собой часы, деньги и сейф, в момент ограбления в жилище находилась супруга политика, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.