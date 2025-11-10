Бастрыкин потребовал отчёт о наезде на ребенка в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту наезда на ребенка в Новосибирске.
По данным из телеграм-каналов, 6 ноября в Новосибирске водитель легкового автомобиля сбил десятилетнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по данному факту.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.