Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал отчёт о наезде на ребенка в Новосибирске

6 ноября в Новосибирске водитель легкового автомобиля сбил десятилетнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Источник: Freepik

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту наезда на ребенка в Новосибирске.

По данным из телеграм-каналов, 6 ноября в Новосибирске водитель легкового автомобиля сбил десятилетнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.