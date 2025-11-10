Belga: над АЭС «Дул» в Бельгии заметили три дрона

Три неопознанных беспилотных летательных аппарата были замечены поздно вечером 9 ноября над атомной электростанцией «Дул» в Бельгии, сообщило агентство Belga со ссылкой на представителя местной энергетической компании Engie.
В организации утверждают, что инцидент не повлиял на работу АЭС. Уточняется, что за ситуацией следят соответствующие службы.
До этого происшествия в аэропорту бельгийского города Льежа на полчаса вводились ограничения на полёты. Причиной такого решения было появление трёх БПЛА в небе над воздушной гаванью.
Напомним, 6 ноября Германия объявила, что отправила в Бельгию подразделения военно-воздушных сил и системы противодействия дронам вследствие непрекращающихся случаев пролёта беспилотников возле аэропортов и военных баз. 9 ноября бельгийский министр обороны Тео Франкен подтвердил, что Британия передала его стране средства для борьбы с БПЛА.