Банный комплекс с посетителям внутри загорелся в Талдыкоргане

В воскресенье, 9 ноября, вечером в Талдыкоргане случился пожар в банном комплексе. Больше 30 человек эвакуировались до приезда спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/qr_tjm

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло по улице Желтоксан. К месту вызова прибыли пожарные подразделения ДЧС: 35 человек личного состава и 13 единиц техники. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 22 человека, включая 15 посетителей.

Отмечается, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие здания не допущено. К 10 часам вечера пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.