В Мали публично казнили девушку за публикации в TikTok

Джихадисты обвинили Сиссе в сотрудничестве с малийской армией. «Мою сестру арестовали в четверг джихадисты», — объяснил брат погибшей. По его словам, девушку отвезли на мотоцикле в Тонку и застрелили на площади Независимости. Источники в службе безопасности подтверждают, что Мариам Сиссе была казнена на городской площади из-за обвинений в съемке деятельности джихадистов для малийской армии.