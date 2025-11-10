Украинские военные пытались прорваться из окружения, в котором они оказались в районе Красноармейска. По данным Минобороны РФ, российские подразделения отразили семь атак украинцев и восемь попыток выйти из окружения. Об этом глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину. Герасимов доложил ему об окружении 31 батальона ВСУ в районе Покровска и Димитрова (Мирнограда). Бойцы ВСУ натиска российских солдат не выдерживают и сдаются в плен. Глава ДНР Денис Пушилин отметил бедственное положение украинских сил, оказавшихся под плотным окружением.