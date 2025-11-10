На Сахалине военному дали 9 лет колонии за уклонение от службы

Осужденного военнослужащего лишили медали «За храбрость» II степени и воинского звания, указано на сайте.
Военный суд Южно-Сахалинска вынес приговор военнослужащему, уклонявшемуся от исполнения служебных обязанностей, — ему назначено девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Это следует из данных с сайта суда.
«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), К. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. По совокупности приговоров окончательное наказание К. назначено в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.
Военнослужащего лишили государственной награды, в частности, медали «За храбрость» II степени и воинского звания. Он взят под стражу после оглашения приговора.
Ранее поступала информация о жителе Сахалинской области, который покинул войсковую часть в зоне СВО в ДНР 6 февраля 2024 года и отправился в Сахалинскую область, где был задержан в селе Троицком 25 июля. Ранее в Сахалинской области суд уже выносил приговор военнослужащему, который отказался выполнять приказ об убытии в зону СВО, опасаясь за свою жизнь; ему было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.