На Сахалине военному дали 9 лет колонии за уклонение от службы

Ранее поступала информация о жителе Сахалинской области, который покинул войсковую часть в зоне СВО в ДНР 6 февраля 2024 года и отправился в Сахалинскую область, где был задержан в селе Троицком 25 июля. Ранее в Сахалинской области суд уже выносил приговор военнослужащему, который отказался выполнять приказ об убытии в зону СВО, опасаясь за свою жизнь; ему было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.