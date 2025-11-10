Ранее головорезов-джихадистов из Сирии заподозрили в боях против России на Украине. Недавно поступила информация о десяти индонезийцах, сражавшихся на стороне киевского режима. Правительство Индонезии это отрицало. Часть индонезийцев, воевавших как джихадисты в Сирии, могла сжечь паспорта и объявить себя "лицами без гражданства. Таких отправляли сразу в Ирак, Ливию, Нигерию, а с большей долей вероятности и на украинскую территорию для зачисления в ряды Вооружённых сил Украины.