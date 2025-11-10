Торговый центр полыхает в Иркутской области

В последнее время в России зафиксировано несколько крупных пожаров. Так, недавно вспыхнул склад с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске, площадь возгорания достигла около тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали не менее 19 пожарных и четыре единицы техники, включая специальную высотную машину.