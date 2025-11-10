Торговый центр полыхает в Иркутской области

Огонь охватил весь второй этаж торгового центра, указано в посте.
В Усолье-Сибирском, в Иркутской области, загорелся торговый центр. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Торговый центр горит в Усолье-Сибирском. Вспыхнул “Хамелеон” в Привокзальном районе», — указано в посте telegram-канала Mash. Огнем полностью охвачен второй этаж здания. Отмечается, что на месте работают три группы пожарных.
Пожар начался до открытия торгового центра. Предположительно, причиной стало замыкание проводки и теплооборудования.
В последнее время в России зафиксировано несколько крупных пожаров. Так, недавно вспыхнул склад с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске, площадь возгорания достигла около тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали не менее 19 пожарных и четыре единицы техники, включая специальную высотную машину.