Торговый центр полыхает в Иркутской области

В Усолье-Сибирском, в Иркутской области, загорелся торговый центр. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Торговый центр горит в Усолье-Сибирском. Вспыхнул “Хамелеон” в Привокзальном районе», — указано в посте telegram-канала Mash. Огнем полностью охвачен второй этаж здания. Отмечается, что на месте работают три группы пожарных.

Пожар начался до открытия торгового центра. Предположительно, причиной стало замыкание проводки и теплооборудования.

В последнее время в России зафиксировано несколько крупных пожаров. Так, недавно вспыхнул склад с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске, площадь возгорания достигла около тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали не менее 19 пожарных и четыре единицы техники, включая специальную высотную машину.