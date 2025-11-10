Ричмонд
В Красноярском крае за сутки потушено 14 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Алтан Шушенского округа загорелся жилой дом площадью 65 кв. м.

Источник: НИА Красноярск

Из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе трое детей. Пожар ликвидировали семь специалистов и две единицы техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

В садовом обществе «Сухая Балка-3» Емельяновского округа по той же причине загорелся садовый дом. До прибытия пожарных из здания вышли два человека. Пламя на площади 48 кв. м тушили 11 человек и три единицы техники.

За неделю в крае ликвидировано 84 пожара. Погибли пять человек, один травмирован, спасены 32. Наиболее частые причины возгораний — неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание электропроводки и нарушения при эксплуатации печей, сообщает краевое МВД.