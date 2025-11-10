Адвокат ходатайствует прекратить дело «крабового короля» Кана из-за его смерти

Рассмотрение второго дела в отношении Кана продолжается. Его обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от налогов. По версии следствия, с 2014 по 2019 год он и его соучастники вывозили морепродукты в Японию, Южную Корею и Китай на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей. При этом в декларациях указывали заниженную стоимость товара. Ущерб государству, по оценке обвинения, превысил 9 миллионов рублей. Прокурор просил назначить Кану 24 года колонии и штраф 5 миллионов.