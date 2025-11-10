Адвокат ходатайствует прекратить дело «крабового короля» Кана из-за его смерти

Во Фрунзенском районном суде Владивостока адвокат сахалинского бизнесмена Олега Кана подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Защита заявила, что предприниматель умер, и этот факт официально зарегистрирован на территории России. В суд также передали письменное согласие сестры Кана, Ан Сун Дя, необходимое для закрытия дела после смерти обвиняемого.
Рассмотрение второго дела в отношении Кана продолжается. Его обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от налогов. По версии следствия, с 2014 по 2019 год он и его соучастники вывозили морепродукты в Японию, Южную Корею и Китай на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей. При этом в декларациях указывали заниженную стоимость товара. Ущерб государству, по оценке обвинения, превысил 9 миллионов рублей. Прокурор просил назначить Кану 24 года колонии и штраф 5 миллионов.
Ранее, в апреле 2023 года, его заочно признали виновным в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Тогда суд приговорил Кана к 17 годам лишения свободы и обязал выплатить по 3 миллиона рублей каждому из пяти потерпевших. Защита подала апелляцию.
Кан скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Позднее адвокаты сообщили, что он умер в Великобритании, однако Генпрокуратура ранее называла эту версию инсценировкой.
Читайте также: Стало известно, кого ФБР считало самым опасным убийцей Америки.