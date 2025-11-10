Ричмонд
В Шушенском районе задержан велосипедист с 200 граммами марихуаны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Ильичево сотрудники ДПС остановили мужчину, ехавшего на велосипеде со стороны лесного массива.

Источник: НИА Красноярск

Во время проверки он начал нервничать и утверждать, что при себе не имеет ничего запрещённого.

При осмотре рюкзака полицейские обнаружили черный пакет с растительной массой. Задержанный признался, что собрал коноплю для личного пользования. Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной массой более 200 граммов.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и переработке наркотических средств. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает краевое МВД.