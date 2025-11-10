Курьера мошенников задержали за обман московской пенсионерки почти на миллион рублей

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 22-летнго жителя Оренбурга. По версии следствия, мошенники пообещали ему вознаграждение за то, чтобы молодой человек забрал деньги у пенсионерки и передал злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемый заключен под стражу.