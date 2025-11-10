Ричмонд
Курьера мошенников задержали за обман московской пенсионерки почти на миллион рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали курьера мошенников за обман московской пенсионерки почти на миллион рублей. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на УВД по Южному административному округу.

Источник: Мослента

Пожилая женщина сама позвонила в полицию. Ей поступил звонок в мессенджере от человека, представившегося силовиком. Мужчина под предлогом сохранения средств убедил пострадавшую собрать дома все наличные и передать курьеру.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 22-летнго жителя Оренбурга. По версии следствия, мошенники пообещали ему вознаграждение за то, чтобы молодой человек забрал деньги у пенсионерки и передал злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в Москве сотрудники МВД задержали двух мужчин, которые работали на телефонных мошенников и обманули несовершеннолетнюю почти на полмиллиона рублей.