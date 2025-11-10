Защита просит закрыть дело «крабового короля»

Согласно материалам следствия, в период с 2014 по 2019 год Кан совместно с соучастниками осуществлял незаконный экспорт крабов из Российской Федерации в Японию, Южную Корею и Китайскую Народную Республику. Схема предполагала указание в таможенных декларациях одной цены, в то время как фактическая стоимость отгруженного товара была выше. По данным обвинения, в результате применения этой схемы государство недополучило более девяти миллионов рублей.