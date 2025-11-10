В Трабзоне россияне не могут сойти с парома Seabridge из-за таможни

Напомним, что 5 ноября состоялся первый за полтора десятилетия рейс парома из Турции в Россию. Однако судну Seabridge не удалось получить разрешение на вход в сочинский порт. После двух с половиной суток ожидания в нейтральных водах кораблю пришлось взять обратный курс на Трабзон.