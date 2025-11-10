Сейф, деньги и часы из дома депутата, напугав жену, стащила банда грабителей

В Экс-ан-Провансе четверо неизвестных ворвались в дом французского депутата Жеро Верни и похитили несколько дорогих часов, сейф и крупную сумму наличных. Об этом сообщает Le Figaro.
Во время нападения в доме находилась жена политика. Женщина пережила сильный стресс, но физически не пострадала. Нападавшие были в масках и перчатках. По данным полиции, преступление могло быть связано с недавними острыми дебатами в Национальном собрании Франции, где Верни принимал активное участие.
Ограбление произошло вечером 8 ноября около 20:15 по московскому времени. Завершив налёт, злоумышленники скрылись на автомобиле, припаркованном рядом с домом.
Жеро Верни представляет Приморские Альпы в нижней палате французского парламента и входит в партию «Союз правых за республику».
Ранее во Франции также сообщалось об освобождении трёх подозреваемых в деле об ограблении Лувра после ареста ещё пяти человек, связанных с этим преступлением.
Читайте также: Стало известно, кто стоял за серией пустынных убийств девушек в Техасе.