Сейф, деньги и часы из дома депутата, напугав жену, стащила банда грабителей

Во время нападения в доме находилась жена политика. Женщина пережила сильный стресс, но физически не пострадала. Нападавшие были в масках и перчатках. По данным полиции, преступление могло быть связано с недавними острыми дебатами в Национальном собрании Франции, где Верни принимал активное участие.