Бастрыкину представят доклад об обрушении потолка в жилом доме в Прикамье

Речь о многоквартирном доме в Соликамске, в котором 9 ноября в одной из квартир произошло обрушение потолка. Никто не пострадал, но жильцам запретили возвращаться в квартиры. Глава города Александр Русанов объяснил, что дом аварийным не считается.