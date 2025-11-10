Бастрыкину представят доклад об обрушении потолка в жилом доме в Прикамье

Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения потолка в жилом доме в Прикамье представят главе СКР Александру Бастрыкину, сообщает Telegram-канал «Следком».
Речь о многоквартирном доме в Соликамске, в котором 9 ноября в одной из квартир произошло обрушение потолка. Никто не пострадал, но жильцам запретили возвращаться в квартиры. Глава города Александр Русанов объяснил, что дом аварийным не считается.
В СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О ходе его расследования руководитель краевого управления доложит председателю СКР Александру Бастркину.
«Глава СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в следственном комитете.