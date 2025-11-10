В Омской области участились случаи возгорания автомобилей

Резкий рост числа возгораний зафиксирован в октябре, когда их количество достигло 27 случаев против 11 в сентябре.
Как пояснил заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Омской области Денис Зяткевич, раскалённый коллектор двигателя может воспламенить легковоспламеняющийся утеплитель. «Риск явно не оправдывает себя, ведь к утру температура мотора сравняется с уличной», — подчеркнул представитель МЧС.
Осенний период традиционно характеризуется массовым стремлением автовладельцев утеплить моторные отсеки для облегчения утреннего запуска двигателя. Однако многие используют неподходящие материалы, нарушая правила эксплуатации технических средств.
Спасатели рекомендуют омичам приобретать специальные негорючие утеплители исключительно в специализированных магазинах и соблюдать правила их установки, чтобы предотвратить возможные возгорания.