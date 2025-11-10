Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске на пожаре в гаражном кооперативе пострадал мужчина

Короткое замыкание стало причиной пожара в гаражном кооперативе Братска, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приангарью.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел вечером 8 ноября в ГСК «Галачинский — 2». Сигнал о возгорании в кооперативе на пульт дежурного поступил около 19:30. К моменту прибытия первого расчета огнеборцев горели автомобиль ВАЗ-2101 и личные вещи владельца гаража. Его самого обнаружили возле строения с отравлением угарным газом. 59-летнего мужчину экстренно госпитализировали. Чуть больше часа пожарным потребовался, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Пламя на 24 «квадратах» ликвидировали 10 огнеборцев и 2 единицы техники МЧС России. Дознаватели ведомства установили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.