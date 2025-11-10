В Братске на пожаре в гаражном кооперативе пострадал мужчина

Инцидент произошел вечером 8 ноября в ГСК «Галачинский — 2». Сигнал о возгорании в кооперативе на пульт дежурного поступил около 19:30. К моменту прибытия первого расчета огнеборцев горели автомобиль ВАЗ-2101 и личные вещи владельца гаража. Его самого обнаружили возле строения с отравлением угарным газом. 59-летнего мужчину экстренно госпитализировали. Чуть больше часа пожарным потребовался, чтобы полностью ликвидировать возгорание.