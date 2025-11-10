В Пермском крае начался набор добровольцев для защиты особо важных объектов

Резервистов задействуют для борьбы с дронами.
В Пермском крае стартовала кампания по набору добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. Цель кампании — обеспечить защиту объектов от угроз, в том числе от вражеских дронов. Резервисты получат статус военнослужащих со всеми положенными льготами.
«Резервисты, задействованные для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих. В числе льгот — денежное довольствие, которое зависит от региона и характера службы. В Пермском крае регулярные выплаты составят от 4 до 7 тысяч рублей», — сообщает «Коммерсант».
Закон, позволяющий привлекать резервистов к таким задачам подписан 4 ноября. Возрастные ограничения для резервистов зависят от воинского звания: для солдат и сержантов — до 50 лет, для младших и старших офицеров — до 60−65 лет. Чтобы стать добровольцем, кандидат должен иметь категорию годности по здоровью не ниже B, образование не ниже девяти классов и не иметь судимостей.