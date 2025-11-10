В Пермском крае начался набор добровольцев для защиты особо важных объектов

Закон, позволяющий привлекать резервистов к таким задачам подписан 4 ноября. Возрастные ограничения для резервистов зависят от воинского звания: для солдат и сержантов — до 50 лет, для младших и старших офицеров — до 60−65 лет. Чтобы стать добровольцем, кандидат должен иметь категорию годности по здоровью не ниже B, образование не ниже девяти классов и не иметь судимостей.