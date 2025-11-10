Ричмонд
Младенца на вертолете экстренно доставили в Усть-Каменогорск

Экипаж «Казавиаспас» МЧС РК совершил санитарный рейс из города Шемонаиха ВКО, откуда с врачами санавиации экстренно доставили в Усть-Каменогорск новорожденного пациента, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным МЧС РК, его состояние требовало срочного медицинского вмешательства.

Командир воздушного судна Сергей Пинигин и второй пилот Олег Алфеев успешно выполнили задачу и малыша благополучно доставили в областной центр.

Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной помощи жителям отдаленных сел и поселков, где доставка пациентов наземным транспортом занимает большое количество времени.

Ранее стало известно, что после сильного пожара в детском доме «Перзент» всех 35 воспитанников 9 ноября временно разместили в оздоровительном санатории.