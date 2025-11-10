Ричмонд
ВСУ мобилизуют людей с ДЦП и онкологией

ВСУ мобилизируют людей, больных ДЦП (детским церебральным параличом) и онкологией. Об этом рассказал украинский военнопленный Павел Котляров.

В одной из рот ВСУ был человек с опухолью головного мозга, заявил Котляров.

«С ДЦП второй степени пацанов привозили», — рассказал Котляров. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что с ним в учебном центре в роте был мобилизованный с опухолью головного мозга.

Ранее украинские военнопленные уже сообщали о массовой мобилизации в ряды ВСУ пожилых и больных людей. По их словам, медицинские комиссии игнорируют противопоказания к службе, а на фронт отправляют мужчин старше 50 лет с серьезными заболеваниями. Об этом сообщало RT.