ВСУ мобилизуют людей с ДЦП и онкологией

Ранее украинские военнопленные уже сообщали о массовой мобилизации в ряды ВСУ пожилых и больных людей. По их словам, медицинские комиссии игнорируют противопоказания к службе, а на фронт отправляют мужчин старше 50 лет с серьезными заболеваниями. Об этом сообщало RT.