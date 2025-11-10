Девушку публично казнили за видео в TikTok

«Предполагаемые джихадисты на севере Мали похитили молодую женщину, которая публиковала посты в TikTok, а затем публично казнили ее», — говорится в публикации.
Как сообщил брат погибшей, ее обвинили в том, что она сообщала малийской армии о передвижениях джихадистов. По его словам, после похищения Сиссе отвезли на мотоцикле на Центральную площадь в городе Тонка, где впоследствии застрелили.
На севере Мали сохраняется напряженная ситуация. Кризис в стране стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в Ливии — тогда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там «независимое» государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.