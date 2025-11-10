Двое свердловчан погибли при пожарах под Екатеринбургом

Во время одного из пожаров потребовалась эвакуация местных жителей.
Два свердловчанина — из поселка Соколовка и села Косулино — погибли при пожарах вечером 9 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.
«Поселок Соколовка, садовое товарищество. На площади 20 кв.м сгорела частная баня, повреждена теплица. Есть погибший», — рассказали на сайте ведомства.
Второй пожар произошел в селе Косулино на улице Огородников. Загорелась квартира на третьем этаже муниципального жилого дома.
«Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 18 человек. Есть погибший», — уточнили в ГУ МЧС.
Это не первые случаи гибели людей при пожарах в Свердловской области за последнюю неделю. 5 ноября в селе Кашино под Сысертью сгорел частный дом с надворными постройками на площади 150 квадратных метров, есть погибшие и пострадавшие.