Мошенники выманивают у хабаровчан данные обещанием призов и скидок

Всемирный день шопинга будет отмечаться завтра, 11 ноября. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», это ежегодный праздник распродаж, и, ко всему прочему, дополнительный повод реализации обманных схем для мошенников. В связи с чем россиян предупредили об осторожности и напомнили, что актуальными схемы могут быть и во время «черной пятницы».