Мошенники выманивают у хабаровчан данные обещанием призов и скидок

Всемирный день шопинга будет отмечаться завтра, 11 ноября. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», это ежегодный праздник распродаж, и, ко всему прочему, дополнительный повод реализации обманных схем для мошенников. В связи с чем россиян предупредили об осторожности и напомнили, что актуальными схемы могут быть и во время «черной пятницы».
— Мошенники рассылают в мессенджерах и по электронной почте письма с информацией о выигрышах, наличии призов и подарков, а также поддельные сайты и чаты в мессенджерах, чтобы получить личные данные или денежные средства россиян, — сообщил эксперт РИА Новости.
В таких сообщениях содержатся фишинговые ссылки, переход по которым как раз и может грозить передачей персональных данных или потерей денег. Для того, чтобы создать видимость настоящего розыгрыша призов, аферисты создают чаты в мессенджерах, в которых боты под видом реальных людей, оставляют положительные отзывы, рассказывают, что для получения подарка нужно лишь оплатить доставку.
— Также мошенники могут предлагать купить фейковые купоны на скидку на различные товары. В том числе, ежегодно накануне «черной пятницы» создается большое количество однодневных интернет-магазинов, при заказе в которых покупатели остаются и без средств, и без товаров.
Напомним и о QR-кодах-ловушках, которые злоумышленники размещают в общественных местах или в рекламе. Эти QR-коды ведут на фишинговые сайты или загружают вредоносное программное обеспечение при сканировании.
Для того, чтобы не стать жертвой обмана, россиянам порекомендовали проверять контакты и сайты, не переходить по неизвестным ссылкам и проверять наличие отзывов у товаров. Также эксперт обратил внимание на то, что не стоит вестись на слишком заманчивые скидки, которые сильно выделяются на фоне остальных магазинов.