Мошенники выманивают у хабаровчан данные обещанием призов и скидок

Схемы обмана активно применяют в дни распродаж.

Источник: Хабаровский край сегодня

Всемирный день шопинга будет отмечаться завтра, 11 ноября. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», это ежегодный праздник распродаж, и, ко всему прочему, дополнительный повод реализации обманных схем для мошенников. В связи с чем россиян предупредили об осторожности и напомнили, что актуальными схемы могут быть и во время «черной пятницы».

— Мошенники рассылают в мессенджерах и по электронной почте письма с информацией о выигрышах, наличии призов и подарков, а также поддельные сайты и чаты в мессенджерах, чтобы получить личные данные или денежные средства россиян, — сообщил эксперт РИА Новости.

В таких сообщениях содержатся фишинговые ссылки, переход по которым как раз и может грозить передачей персональных данных или потерей денег. Для того, чтобы создать видимость настоящего розыгрыша призов, аферисты создают чаты в мессенджерах, в которых боты под видом реальных людей, оставляют положительные отзывы, рассказывают, что для получения подарка нужно лишь оплатить доставку.

— Также мошенники могут предлагать купить фейковые купоны на скидку на различные товары. В том числе, ежегодно накануне «черной пятницы» создается большое количество однодневных интернет-магазинов, при заказе в которых покупатели остаются и без средств, и без товаров.

Напомним и о QR-кодах-ловушках, которые злоумышленники размещают в общественных местах или в рекламе. Эти QR-коды ведут на фишинговые сайты или загружают вредоносное программное обеспечение при сканировании.

Для того, чтобы не стать жертвой обмана, россиянам порекомендовали проверять контакты и сайты, не переходить по неизвестным ссылкам и проверять наличие отзывов у товаров. Также эксперт обратил внимание на то, что не стоит вестись на слишком заманчивые скидки, которые сильно выделяются на фоне остальных магазинов.