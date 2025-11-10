Профайлер Панкратов считает, что Усольцев сильно стрессовал перед пропажей

Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru сообщил, что перед пропажей в тайге Красноярского края 64-летний Сергей Усольцев находился в состоянии высокой психологической обороны, возможно, из-за стресса. Он проанализировал последние видео пропавших в красноярской тайге Ирины и Сергея Усольцевых.
Усольцев никогда не улыбался на видео, где рядом сидела счастливая Ирина. На редких кадрах с дочерью он вёл себя мягко и нежно. По словам эксперта, у таких людей часто проявляется комплекс личной крепости, когда эмоции замыкаются внутри и не показываются даже близким. Закрытые позы, руки прижаты, корпус повернут внутрь, голова наклонена, минимальная улыбка и слабые невербальные сигналы указывают на высокую оборону. Это типично для людей из стрессовых сфер, которые всегда настороже и контролируют общение.
Панкратов добавил, что Усольцев, вероятно, был очень требовательным к себе и другим. Он демонстрирует черты стратегического лидера. Доминирующая мимика внутренней защиты с напряжением трактуется как перфекционизм, гипертребовательность к себе и окружающим, а также огромная выносливость в сложных ситуациях.
Напомним, Сергей и Ирины Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября, отправившись на прогулку к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Прошло больше месяца поисков, которые называют самыми масштабными, но следов так и не нашли. По одной из версий пропажи семья якобы сбежала в США, так как там живет сын Сергея Усольцева. Почему такого быть не может, krsk.aif.ru впервые рассказала тетя подростка.