Профайлер Панкратов считает, что Усольцев сильно стрессовал перед пропажей

Усольцев никогда не улыбался на видео, где рядом сидела счастливая Ирина. На редких кадрах с дочерью он вёл себя мягко и нежно. По словам эксперта, у таких людей часто проявляется комплекс личной крепости, когда эмоции замыкаются внутри и не показываются даже близким. Закрытые позы, руки прижаты, корпус повернут внутрь, голова наклонена, минимальная улыбка и слабые невербальные сигналы указывают на высокую оборону. Это типично для людей из стрессовых сфер, которые всегда настороже и контролируют общение.