Цистерна с топливом опрокинулась в кювет во время снегопада в Приморье

Серьёзное ДТП с участием большегрузного автомобиля произошло в Чугуевском районе, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В дежурную часть ОМВД России по Чугуевскому округу поступило сообщение об опрокидывании грузового транспортного средства в кювет. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал. Осмотр транспортного средства не выявил утечки топлива из цистерны. Инцидент произошёл во время снегопада. Отмечается, что покрытие дороги — мокрый асфальт, обработано противогололедными реагентами.
Движение на данном участке трассы не нарушено и осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что первый снегопад 8 ноября привёл к массе ДТП на Юге Приморья. В течение всего дня появлялись сообщения о ДТП на различных дорогах: возле Артема, по трассе Владивосток — Уссурийск, в Пограничном районе Приморья и других.