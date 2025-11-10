В Новосибирске мужчину осудили за попытку сбыта наркотиков

Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Установлено, что в феврале 2025 года мужчина узнал о тайниках с наркотиками в лесном массиве одного из районов города. Он нашёл пакет с мефедроном массой более 5 граммов, который намеревался продать посетителям одного из кафе.
Однако на пути к месту сбыта его остановили сотрудники полиции. При досмотре наркотическое средство было изъято, и преступление не было доведено до конца.
Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.