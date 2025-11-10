Ричмонд
В Новосибирске мужчину осудили за попытку сбыта наркотиков

Новосибирский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю города, признав его виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Источник: Freepik

Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Установлено, что в феврале 2025 года мужчина узнал о тайниках с наркотиками в лесном массиве одного из районов города. Он нашёл пакет с мефедроном массой более 5 граммов, который намеревался продать посетителям одного из кафе.

Однако на пути к месту сбыта его остановили сотрудники полиции. При досмотре наркотическое средство было изъято, и преступление не было доведено до конца.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.