Последнее видео Усольцева: что скрывал глава пропавшей в тайге семьи

Трагедия семьи Усольцевых, которая пропала без вести при загадочных обстоятельствах в Красноярском крае, продолжает оставаться в центре внимания. В попытке пролить свет на возможные причины исчезновения, эксперты изучают не только улики, но и психологические портреты пропавших.
Эксперт-профайлер Руслан Панкратов, проанализировав доступные материалы, составил характеристику главы семьи — Сергея Усольцева, которая может быть ключом к пониманию произошедшего. В соцсетях Усольцевых сохранились видео, в которых друзья и специалисты пытаются найти ответ на главную загадку — куда бесследно пропала целая семья.
Разлад в семье Усольцевых.
Сергей и Ирина Усольцевы с конца сентября 2025 года не появлялись в социальных сетях. Однако их страницы продолжают хранить фотографии и видео семьи.
48-летняя Ирина довольно активно наполняла свои страницы в социальных сетях. Там она рассказывала о свое жизни и работе. Усольцева по профессии психолог, кроме этого она проводила с клиентами различные практики и групповые тренинги.
В потоке отрывков из рабочих моментов можно изредка заметить семейные кадры Усольцевых. Однако и здесь подписчики заметили определенные странности. Ирина рассказывала о своей счастливой семейной жизни и учила тому же своих клиентов, но вот супруг женщины, если и появлялся в кадре, то всегда был хмурым и несколько отстраненным.
На всех видео, опубликованных Ириной, Сергей отводит взгляд и не улыбается. В одном из роликов, улыбающаяся женщина подходит к супругу, обнимает его, однако тот отстраняется и направляется к дочери. Именно последний, судя по соцсетям, Сергей дарил всю свою любовь и нежность.
Последнее видео с Сергеем Ирина опубликовала в начале августа, на кадрах мужчина разговаривал по телефону и ушел из поля зрения, когда увидел, что его снимают. Таким образом Усольцева анонсировала свой тренинг о проблемах в отношениях.
На непростые отношения в паре обратила внимание и подруга Усольцевой — Мария Шрайнер. Уже после пропажи она сообщила, что Ирина и Сергей разъезжались и жили раздельно какое-то время, но затем снова сходились.
Комплекс «личной крепости» Сергея Усольцева.
Панкратов, однако считает, что Сергей Усольцев интроверт, поэтому, вероятно, ему тяжело давалась публичная жизнь его супруги.
Профайлер выделил у Усольцева ярко выраженный комплекс «личной крепости». Это состояние, при котором эмоциональные потоки человека замыкаются внутри и не транслируются в открытую среду даже в условиях близких отношений.
В контексте трагедии это означает, что даже члены семьи могли не догадываться о масштабе проблем или стресса, которые он испытывал. Он был тем, кто привык решать трудности в одиночку, не посвящая других в свои переживания.
«У людей подобного типа чаще проявляется комплекс “личной крепости”, когда эмоциональные потоки замыкаются внутри и не транслируются в открытую среду даже в условиях близких отношений», — отметил эксперт.
Этот комплекс нашел отражение и в его языке тела. Закрытые позы, прижатые руки, корпус, развернутый внутрь, минимальная улыбка — все это, по мнению профайлера, было не просто привычкой, а отражением постоянной внутренней готовности к обороне.
«Интерпретация выразительно закрытых поз в совокупности с минимальной улыбкой и невысоким уровнем невербальных сигналов читается как высокая мера психологической обороны. Это типично для лиц, работающих в стрессовых сферах и привыкших всегда быть на стороже, контролировать каждую деталь коммуникации», — пояснил Панкратов.
Усольцев не стал бы просить помощи.
Эта характеристика напрямую связана с событиями, предшествовавшими исчезновению. Панкратов отметил, что Сергей Усольцев, вероятно, был очень требовательным человеком к себе и окружающим.
В кризисной ситуации такое сочетание — «личная крепость» и гипертребовательность — могло сыграть роковую роль. Столкнувшись с внешней угрозой или непреодолимой проблемой, такой человек не станет искать помощи извне. Вместо этого он возьмет всю ответственность на себя, пытаясь любой ценой защитить свою семью, что могло привести к принятию рискованного или нестандартного решения.
Но за этой стеной обороны, как показал анализ, скрывался не просто закрытый человек, а сильный лидер, способный действовать в кризисных ситуациях.
«Сергей демонстрирует черты стратегического лидера, надежного кризис-менеджера с выраженной доминантой личной ответственности», — подчеркнул профайлер.
Именно эта доминанта личной ответственности является центральной в данной истории. В момент крайней опасности Сергей Усольцев, как типичный кризис-менеджер, мог счесть своим долгом действовать решительно и автономно.
Его перфекционизм и выносливость, которые обычно являются сильными сторонами, в экстремальных условиях могли подтолкнуть его к попытке полностью контролировать ситуацию, исключая любую внешнюю помощь.
Вот только более слабые в физическом плане Ирина и пятилетняя Арина, вероятно, не готовы были так же самоотверженно бороться за спасение любой ценой.
Психологический портрет Сергея Усольцева, составленный профайлером, не дает ответа на вопрос, что именно произошло с семьей, но предлагает важную психологическую канву для версий. Его «личная крепость», гиперответственность и выносливость рисуют образ человека, который в момент кризиса мог принять решение, понятное только ему.
Что произошло с Усольцевыми?
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября, отправившись на прогулку к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края.
Прошло уже больше месяца интенсивных поисков, но следов так и не найдено. Их машина была обнаружена на месте стоянки, а сами они бесследно растворились в суровой тайге. За это время выдвигались десятки версий — от встречи с дикими зверями до побега в другую страну.
Приоритетной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Ранее алтайский отшельник Наумкин назвал места, где могут укрываться Усольцевы.