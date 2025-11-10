Прокуратура Приморья помогла пенсионерке вернуть украденные мошенниками деньги

Дальнереченская межрайонная прокуратура вернула деньги 65-летней жительнице города, которая стала жертвой телефонных мошенников. Летом 2023 года они по телефону уговорили пенсионерку перевести почти 300 тысяч рублей на чужой банковский счет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В результате проверки выяснилось, что счет, на который ушли деньги, принадлежал 20-летнему парню из Тольятти. Молодой человек был так называемым «дроппером» — он предоставил свой счет преступникам для перевода украденных средств. Никакого законного основания для получения денег от пенсионерки у него, конечно, не было.
Прокуратура подала иск в суд города Тольятти, требуя взыскать с молодого человека не только всю сумму, но и проценты за то, что он незаконно пользовался чужими деньгами. Суд полностью согласился с требованиями прокурора и постановил взыскать с «дроппера» в пользу обманутой пенсионерки около 400 тысяч рублей.
Сейчас прокуратура контролирует, чтобы решение суда было исполнено, и пенсионерка гарантированно получила свои деньги назад. Этот случай служит важным напоминанием о том, что передавать свои средства незнакомцам крайне опасно, а за пособничество мошенникам грозит серьезная финансовая и уголовная ответственность.