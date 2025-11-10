Прокуратура Приморья помогла пенсионерке вернуть украденные мошенниками деньги

В результате проверки выяснилось, что счет, на который ушли деньги, принадлежал 20-летнему парню из Тольятти. Молодой человек был так называемым «дроппером» — он предоставил свой счет преступникам для перевода украденных средств. Никакого законного основания для получения денег от пенсионерки у него, конечно, не было.