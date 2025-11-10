На дорогах Иркутска и района за неделю пострадали 26 человек, среди них три ребенка. Сотрудники ДПС зарегистрировали 20 аварий. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
— В десяти случаях произошло столкновение транспортных средств, девять раз водители сбили пешеходов, один автомобиль съехал с дороги, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
Всего с 3 по 9 ноября произошло 254 автоаварий, в них повредились 480 транспортных средств. Госавтоинспекторы рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и быть бдительными, проезжая пешеходные переходы.
