На дорогах Иркутска и района за неделю пострадали 26 человек

Всего с 3 по 9 ноября сотрудники ДПС зарегистрировали 20 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутска и района за неделю пострадали 26 человек, среди них три ребенка. Сотрудники ДПС зарегистрировали 20 аварий. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— В десяти случаях произошло столкновение транспортных средств, девять раз водители сбили пешеходов, один автомобиль съехал с дороги, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Всего с 3 по 9 ноября произошло 254 автоаварий, в них повредились 480 транспортных средств. Госавтоинспекторы рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и быть бдительными, проезжая пешеходные переходы.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что В Иркутской области сотрудники питомника спасли косулю. Она выбежала на дорогу из лес и ударилась об машину, которая в этот момент проезжала по Култукскому тракту.