Тюменцев могут призвать в отряды резервистов для защиты важных объектов

Минобороны разработало проект постановления правительства, в котором говорится, что возрастные ограничения для резервистов зависят от звания: для рядовых и сержантов — до 50 лет, для офицеров — до 65 лет. При этом кандидаты должны иметь категорию годности по здоровью не ниже «B» и не иметь судимостей. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область объявила набор в мобилизационный резерв для защиты стратегически важных объектов от атак беспилотников.