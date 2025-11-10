Ричмонд
Тюменцев могут призвать в отряды резервистов для защиты важных объектов

Тюменская область входит в список регионов по созданию группы резервистов для борьбы с БПЛА.

В Тюменской области может начаться формирование отрядов резервистов для защиты критически важных объектов, таких как предприятия топливно-энергетического комплекса. Закон, подписанный президентом России 4 ноября, позволяет привлекать добровольцев к охране инфраструктуры в мирное время. Об этом пишут на сайте издания «Коммерсантъ».

«В российских регионах началась кампания по набору добровольцев в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов», — пишут на сайте. Тюменская область входит в список регионов по созданию группы резервистов для борьбы с БПЛА. В 19 регионах России были запущены аналогичные кампании.

Резервисты, которые будут заниматься противодействием вражеских дронов и диверсионных групп, на период службы получат статус военнослужащих с сохранением среднего заработка и доплатами. Так в Брянской области ежемесячное довольствие составляет от 40,5 до 99,3 тысяч рублей, а в Тульской области участники сборов могут получить до 150 тысяч рублей.

Минобороны разработало проект постановления правительства, в котором говорится, что возрастные ограничения для резервистов зависят от звания: для рядовых и сержантов — до 50 лет, для офицеров — до 65 лет. При этом кандидаты должны иметь категорию годности по здоровью не ниже «B» и не иметь судимостей. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область объявила набор в мобилизационный резерв для защиты стратегически важных объектов от атак беспилотников.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
