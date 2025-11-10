В Японии разгорелся скандал из-за заявления японского министра о Курилах

Кикавада осуществил дистанционный осмотр южных Курильских островов, находясь на мысе Носаппу — самой северо-восточной точке Японии, которая расположена в городе Немуро префектуры Хоккайдо. Для представителей японских властей подобные мероприятия являются привычным делом. Во время осмотра он отметил, что именно в этом месте страна находится ближе всего к границе с другими государствами, указано в материале агентства Kyodo.