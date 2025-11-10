Выяснилось, что семья Усольцевых могла тайно уехать в США через соседние страны

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru предположил, что семья Усольцевых могла покинуть Российскую Федерацию и поселиться в Соединенных Штатах Америки. Он считает, что они могли воспользоваться программой воссоединения семей и отправиться к сыну Сергея от второго брака, который давно живёт в Америке.