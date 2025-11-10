Выяснилось, что семья Усольцевых могла тайно уехать в США через соседние страны

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru предположил, что семья Усольцевых могла покинуть Российскую Федерацию и поселиться в Соединенных Штатах Америки. Он считает, что они могли воспользоваться программой воссоединения семей и отправиться к сыну Сергея от второго брака, который давно живёт в Америке.
По словам эксперта, самым удобным способом выезда могли быть маршруты через Монголию или Казахстан. Он не исключает, что семья использовала поддельные документы, чтобы пересечь границу и незаметно попасть за океан.
Игнатов также предположил, что Усольцевы могли запросить политическое убежище, чтобы Сергей избежал выплаты кредитов, взятых для завода. Срок их погашения должен был наступить 14 ноября 2025 года.
Ранее стало известно, что сын Сергея от второго брака живёт в Соединенных Штатах Америки. После развода мать вывезла мальчика за границу. Сейчас ему 17 лет, он живёт в Ричмонде, штат Вирджиния, сменил имя и учится в частной мужской школе.
Журналисты также сообщили, что пропавшая в тайге вместе с мужем и дочерью Ирина Усольцева занималась духовными практиками, связанными с индуистской богиней смерти Кали. На её страницах в соцсетях нашли записи о длительных медитациях в честь этого божества.
В одной из последних публикаций Ирина писала, что начала новую «динамическую медитацию Кали» и называла её «снятием слоёв, как у луковицы, чтобы добраться до сути». Судя по её записям, подобные практики могли продолжаться более 20-ти дней подряд.
