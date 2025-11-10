В Сургуте готовятся к похоронам семьи, погибшей при пожаре в дачном кооперативе

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1». Возгорание произошло в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме. В доме проживала многодетная семья. Тогда спасся один из членов семьи, но на следующий день он скончался от многочисленных ожогов. В числе погибших — две женщины из Челябинской области, которые приехали в Сургут в гости.