РИА Новости: Причастный к атаке БПЛА на Иркутскую область набрал в РФ кредитов

Предполагаемый участник атаки беспилотников на Иркутскую область набрал кредитов и накопил долги в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

Источник: Reuters

По данным агентства, Артем Тимофеев (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) оформил несколько кредитов на крупную сумму, но перестал по ним платить.

«В результате у него образовалась задолженность более чем в 100 тысяч рублей», — говорится в публикации агентства.

В августе сообщалось, что счета Тимофеева заблокировала ФНС.

Напомним, атака, в причастности к которой подозревают Тимофеева, произошла 1 июня в районе поселка Средний под Иркутском. Как сообщали в Минобороны РФ, в тот день Украина осуществила теракт с помощью FPV-дронов в пяти областях. Жертв среди военных и гражданских удалось избежать. Нескольких участников теракта удалось задержать.

Тимофеев после этого был объявлен в розыск. Ориентировку на него опубликовала администрация города Усть-Кут в своем Telegram-канале. Статья, по которой мужчину разыскивают, неизвестна.

Также в розыске находится и супруга Тимофеева Екатерина.

