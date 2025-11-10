РИА Новости: Причастный к атаке БПЛА на Иркутскую область набрал в РФ кредитов

По данным агентства, Артем Тимофеев (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) оформил несколько кредитов на крупную сумму, но перестал по ним платить.
«В результате у него образовалась задолженность более чем в 100 тысяч рублей», — говорится в публикации агентства.
В августе сообщалось, что счета Тимофеева заблокировала ФНС.
Напомним, атака, в причастности к которой подозревают Тимофеева, произошла 1 июня в районе поселка Средний под Иркутском. Как сообщали в Минобороны РФ, в тот день Украина осуществила теракт с помощью FPV-дронов в пяти областях. Жертв среди военных и гражданских удалось избежать. Нескольких участников теракта удалось задержать.
Тимофеев после этого был объявлен в розыск. Ориентировку на него опубликовала администрация города Усть-Кут в своем Telegram-канале. Статья, по которой мужчину разыскивают, неизвестна.
Также в розыске находится и супруга Тимофеева Екатерина.